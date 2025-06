Ein Motorradfahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß in Epfenbach am Unfallort gestorben. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer ist in Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) frontal gegen ein Auto gestoßen und gestorben. Der 23-Jährige erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer hatte am Mittag einen Bus überholen wollen und war nach dem Ausscheren mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der Autofahrer verletzte sich leicht. (dpa)