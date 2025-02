Motorradfahrer nach Unfall mit Auto in Lebensgefahr

Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer ist in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Am Nachmittag wollte ein 39-Jähriger mit dem Auto nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er nach eigener Aussage den entgegenkommenden Motorradfahrer wegen der tief stehenden Sonne übersehen.

Nach dem Unfall flog ein Rettungshubschrauber den lebensgefährlich verletzten 29-Jährigen in eine Klinik. Die L555 wurde wegen des Unfalls für mehr als eine Stunde gesperrt.