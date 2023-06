Aktuell Land

Motorradfahrer nach Sturz von Transporter erfasst und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Schwaben gestürzt, von einem Kleintransporter erfasst worden und gestorben. Der 33-Jährige war am Mittwoch bei Ederheim (Landkreis Donau-Ries) in Richtung Bundesstraße 446 unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve gestürzt und auf die Gegenfahrbahn geraten sei, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines entgegenkommenden Kleintransporters habe noch versucht auszuweichen, habe den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Der 33-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.