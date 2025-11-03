Motorradfahrer kommt bei Möglingen von der Fahrbahn ab und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Möglingen ums Leben gekommen. Der Mann war am Freitagnachmittag zwischen den Autobahnanschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei mitteilten.

Aus ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Ersthelfer versuchten den Mann zu reanimieren - ohne Erfolg. Der 64-Jährige starb noch am Unfallort. Nach ersten Ermittlungen könnte ein medizinischer Grund Ursache für den Unfall gewesen sein. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.