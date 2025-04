Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz in Überlingen am Bodensee gestorben. Der 67-Jährige sei Zeugenaussagen zufolge in einer langgezogenen Kurve der B31 ins Schlingern geraten, teilte die Polizei mit. Anschließend stürzte er auf die Straße und schlitterte gegen die Leitplanke. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun.