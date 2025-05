Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 19 im Hohenlohekreis mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Ein Gutachten wurde angeordnet, um die Unfallursache zu klären, wie die Polizei mitteilte.

Der 56 Jahre alte Autofahrer bog demnach auf der B19 in Ingelfingen links auf einen Feldweg ab. Dabei sei er mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 60-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle, wie es hieß. Mit leichten Verletzungen seien der 56-Jährige und seine 25 Jahre alte Beifahrerin in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelte zum genauen Hergang. Die B19 war den Angaben zufolge mehrere Stunden gesperrt.