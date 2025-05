Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in Engstingen (Kreis Reutlingen) schwer verletzt. Der 27-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag am Ende einer Straße von seiner Maschine gefallen, teilte die Polizei mit. Vermutlich durch zu hohe Geschwindigkeit. Er prallte gegen eine Hauswand. Sein Motorrad schlitterte anschließend gegen einen Fahnenmast. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in eine Klinik geflogen.