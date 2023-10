Aktuell Land

Motorradfahrer am Bodensee tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße am Bodensee mit einem abbiegenden Auto kollidiert und noch am Unfallort gestorben. In dem Auto wurden am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt, die in eine Klinik kamen, wie die Polizei am Abend berichtete.