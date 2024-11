»Moment scheint gut«: Ilzer vor Wechsel nach Hoffenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die mögliche Verpflichtung von Wunschkandidat Christian Ilzer als neuer Trainer bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim rückt näher. Der aktuelle Coach von Österreichs Meister Sturm Graz bestätigte nun Gespräche mit dem Fußball-Bundesligisten. »Es gab am Sonntag ein Telefonat, in dem erstmals über die Option eines Wechsels gesprochen wurde«, wurde der 47-Jährige von der »Kleinen Zeitung« zitiert.

In Hoffenheim würde Ilzer mit Manager Andreas Schicker zusammenarbeiten - Schicker war ebenfalls erst kürzlich von Graz zur TSG gewechselt. Er habe zwar auch in der Vergangenheit schon »viele Angebote« bekommen, sagte Ilzer.

»Diese Konstellation mit Andi Schicker als Sportchef, eine spannende Mannschaft in Hoffenheim und den dortigen Möglichkeiten verbunden damit, wie Sturm aktuell dasteht, könnten die Waage bei mir erstmals kippen lassen«, sagte er. »Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber der Moment scheint gut.« Nach dem Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison ist Sturm aktuell erneut Tabellenführer in Österreich.

Hoffenheim hatte am vergangenen Sonntag im letzten Spiel von Matarazzo beim FC Augsburg 0:0 gespielt und sich tags darauf von dem 46 Jahre alten Fußball-Lehrer getrennt. Derzeit verhandel die TSG und Graz über die möglichen Ablösemodalitäten für Ilzer.