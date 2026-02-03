Mitten im Wahlkampf - Hagel bekommt närrische Auszeichnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gut einen Monat vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg bekommt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel heute die »Goldene Narrenschelle« der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) verliehen. Mit der Auszeichnung ehre man Persönlichkeiten, die Klartext reden könnten, ohne den Ton zu verlieren, teilte der Präsident der Vereinigung, Roland Haag, im Vorfeld der Veranstaltung mit.

Die Verleihung der undotierten Auszeichnung findet im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) statt. Wer die Laudatio auf Hagel halten wird, wollten die Narren im Vorfeld nicht sagen. Nur so viel: »Wir haben einen waschechten Ministerpräsidenten gefunden«, sagte ein Sprecher des Verbands.

»Nach Jahren mit Politikern, Sportfunktionären, Stars und Sternchen können wir endlich einen Narren, einen aus unseren Reihen auszeichnen«, sagte Haag. Hagel ist demnach selbst seit Kindesbeinen als Narr der Narrenzunft Spritzenmuck in seiner Heimatstadt Ehingen aktiv.

Mit der Verleihung der »Goldenen Narrenschelle« befindet sich der 37-Jährige in einer illustren Runde: Die undotierte Auszeichnung haben zuvor schon Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhalten. Auch sein Konkurrent bei der Landtagswahl, Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir, erhielt die Auszeichnung 2018.