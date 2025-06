Mittelstädt sieht in Woltemade »absolutes Phänomen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart hat seinen Vereinskollegen Nick Woltemade in den höchsten Tönen gelobt. Der Angreifer des DFB-Pokalsiegers sei nicht nur »ein ganz feiner Typ«, sagte er im Interview mit Sport1. »Auf dem Platz ist er ein absolutes Phänomen«. Es sei »Wahnsinn«, dass Woltemade bei einer Körpergröße von 1,98 Meter »diese Technik hat, mit dem Fuß besser ist als mit dem Kopf«.

»Woltemessi gegen Ronaldo«

In der deutschen Mannschaft, die im Halbfinale der Nations League am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München auf Portugal trifft, spreche man scherzhaft schon von einem Duell »Woltemessi gegen Ronaldo - das ist Programm«, erklärte der Linksverteidiger. Auch beim VfB werde der 23-Jährige schon »Woltemessi« genannt. Gegen die Portugiesen mit Superstar Cristiano Ronaldo könnte er sein Debüt in der Nationalmannschaft geben.

Woltemade war im vergangenen Sommer innerhalb der Bundesliga ablösefrei von Werder Bremen zum VfB gewechselt und entwickelte sich dort innerhalb weniger Monate zum Stammspieler und Torjäger. Mittelstädt rät ihm, weiterhin für Stuttgart zu spielen, auch wenn es Angebote anderer Clubs geben sollte. »Er wird schon noch ein paar Jahre bei uns bleiben«, meinte der 28-Jährige.