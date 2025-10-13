Mitbewohnerstreit endet mit Messerstich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 40-Jähriger soll seinen Mitbewohner in Karlsruhe mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die beiden Männer hätten zuvor wegen Unstimmigkeiten vom Vortag gestritten, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Dabei habe der Verdächtige seinem 36-jährigen Mitbewohner einen Feuerlöscher ins Gesicht geworfen. Anschließend soll er mit einem Messer in seinen Oberkörper gestochen haben. Der 36-Jährige erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen; er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Laut Mitteilung wurde der 40-Jährige festgenommen. Nach seiner Vorführung am Amtsgericht kam er in Untersuchungshaft.