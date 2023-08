Aktuell Land

»Mit Feuer spielen«: Handballer heiß auf Saisonstart

Trainer Jens Bürkle vom Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten glaubt vor dem Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga an eine Überraschung. »Am ersten Spieltag sind doch schon die verrücktesten Dinge passiert«, sagte der 42-Jährige drei Tage vor der Partie gegen Meister THW Kiel am Sonntag (15.00 Uhr) der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten«. »Wir sind jedenfalls bereit für diese Herausforderung, auch wenn wir natürlich wissen, dass es gegen eines der besten Teams der Welt geht.«