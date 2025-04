Mit Deutsch geht's los: Abiprüfungen im Südwesten beginnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für viele junge Leute ist es die bis dahin größte Prüfung in ihrem Leben: das Abitur. Für 29.300 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien und Gemeinschaftsschulen beginnt am Dienstag das Abitur mit den schriftlichen Prüfungen. Sie beginnen mit dem Fach Deutsch und enden nach Angaben des Kultusministeriums am 21. Mai mit dem Fach Chemie. Die Schülerinnen und Schüler legen in ihren drei gewählten Leistungsfächern jeweils eine schriftliche Prüfung ab.

»Allen Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich viel Erfolg! Gehen Sie diese letzte große Herausforderung Ihrer Schulzeit mit Ruhe und Zuversicht an«, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). »Sie haben alles gelernt, was Sie brauchen um erfolgreich zu sein.« Zwischen Ende Juni und Mitte Juli finden dann noch die mündlichen Prüfungen statt, die in der Regel in zwei Fächern abgelegt werden. Die Abizeugnisse werden am 9. Juli ausgegeben.

Für 15.300 Schülerinnen und Schüler an Beruflichen Gymnasien läuft das Abitur bereits seit Anfang April.