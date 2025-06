Mission Titelverteidigung startet für VfB in Braunschweig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Titelverteidiger VfB Stuttgart trifft in der ersten DFB-Pokalrunde auswärts auf Eintracht Braunschweig aus der 2. Fußball-Bundesliga. Das ergab die Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Schwaben tragen ihre Partie aufgrund des Duells im Franz-Beckenbauer-Cup - ehemals Supercup - mit dem FC Bayern München erst am 26. oder 27. August aus. Die übrigen Erstrunden-Begegnungen stehen bereits vom 15. bis 18. August auf dem Programm. Das Endspiel findet am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion statt.

Ebenfalls auswärts sind Europa-League-Starter SC Freiburg sowie die Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim und der 1. FC Heidenheim gefordert. Der Sport-Club trifft auf die Sportfreunde Lotte, die Kraichgauer auf den Drittligisten FC Hansa Rostock und das Team von FCH-Coach Frank Schmidt muss zum südbadischen Landespokalsieger Bahlinger SC. Der Karlsruher SC gastiert in Thüringen beim ZFC Meuselwitz.

Zweitliga-Absteiger SSV Ulm bekommt es daheim mit der SV Elversberg zu tun. Außerdem empfängt die SG Sonnenhof Großaspach als Sieger des Württemberg-Pokals Bayer Leverkusen, den Titelträger von 2024, und der SV Sandhausen nimmt es zu Hause mit dem zweimaligen Gewinner RB Leipzig auf.