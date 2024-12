Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand in einem Wohnhaus in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) hat einen Schaden von geschätzt mehr als einer Million Euro verursacht. Ein 54-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Flammen auch ein angrenzendes Wohnhaus beschädigten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.