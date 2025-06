Millionenschaden nach Brand in Industriegebäude

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einer Industrieanlage in Mehrstetten (Kreis Reutlingen) ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. Ursache für das Feuer sei vermutlich ein technischer Defekt der Photovoltaikanlage gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Halle und die darin stehenden Maschinen wurden von den Flammen zerstört.

Menschen arbeiteten den Angaben nach zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Metallverarbeitungsunternehmen. Das Feuer wurde dennoch von einem Mitarbeiter gemeldet. Wie dieser darauf aufmerksam wurde, war der Polizei nicht bekannt. Der Mitarbeiter erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.