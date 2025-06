Millionenschaden nach Brand - auch Staatsschutz ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Millionenschaden hat ein Brand auf dem Gelände einer Baustoff-Firma im Landkreis Ludwigsburg verursacht. Weil die Polizei eine politisch motivierte Brandstiftung im Kontext des Kriegs zwischen Israel und dem Iran nicht ausschließt, ermittelt auch der Staatsschutz.

Hintergrund ist, dass einem Sprecher zufolge an den brennenden Gebäuden seit rund zwei Jahren israelische Flaggen hingen. Insbesondere durch das Eingreifen der USA in den Konflikt im Nahen Osten in der Nacht sei ein Zusammenhang möglich. Bislang gebe es darauf aber keine konkreten Hinweise, sagte er. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Am frühen Sonntagmorgen hatten den Angaben zufolge mehrere Silos, eine Halle sowie drei Lastwagen des Unternehmens in Korntal-Münchingen Feuer gefangen. Die Feuerwehr war über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt und richtete eine Brandwache ein. Auch am Nachmittag konnten die Ermittler noch nicht an die Brandstelle, weil diese laut dem Sprecher noch zu heiß war. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, sich zu melden.