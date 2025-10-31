Millionenschaden bei Brand in Autowerkstatt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund eine Million Euro Schaden ist bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Brackenheim (Kreis Heilbronn) entstanden. Bei Reparaturarbeiten sei es am Donnerstagabend zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Polizei mit. Die gesamte Werkstatt habe in Flammen gestanden. Auch auf Autos, die auf dem Hof vor der Werkstatt standen, griff das Feuer über. Diese brannten ebenfalls aus. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Durch den Rauch wurden angrenzende Wohnhäuser beschädigt. Sie seien nicht mehr bewohnbar, hieß es.