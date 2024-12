Millionenbrand in Erlebnisbad - Löscharbeiten beendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Löscharbeiten nach dem Brand im Miramar Erlebnisbad in Weinheim bei Mannheim sind abgeschlossen. 15 Stunden seien die Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, sagte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Sören Erbeldinger am frühen Nachmittag. Nun seien alle Glutnester gelöscht. Die Salz- und Kristalltherme ist dem Brand laut Betreiber und Feuerwehr weitgehend zum Opfer gefallen. Der Schaden liegt demnach deutlich über zehn Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten

Mitarbeiter des Bades entdeckten den Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend und meldeten ihn kurz nach 23 Uhr. Sie brachten sich selbst in Sicherheit. Badegäste waren nicht mehr in dem Bad - nur die sechs Mitarbeiter.

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr komplizierter als gedacht. Knapp vier Stunden waren 160 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Als das Feuer unter Kontrolle war, mussten demnach noch zahlreiche Glutnester gelöscht werden. Weil das Dach des Gebäudes nicht betreten werden konnte, kam ein besonderer Kran mit einer Gondel zum Einsatz, aus der heraus die Glutnester bekämpft werden konnten.

Wiedereröffnung teilweise geplant

Die Einrichtung will laut dem Sprecher des Bades am Wochenende wieder mit Saunalandschaft und Familienbad öffnen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen laut Polizei. Der Betreiber geht von einem technischen Defekt an einem Gerät in einem Wartungsraum der Therme aus.