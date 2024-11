Milchlaster kippt Abhang hinunter - Fahrer unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein tonnenschwerer Milchlaster ist bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) umgekippt - und hat mehrere Hunderttausend Euro Schaden verursacht. Das teilte die Polizei mit. Der 55-jährige Fahrer sei wegen einer Fahrbahnverengung an einer Baustelle teilweise auch neben der Straße gefahren. Dabei habe der Boden nachgegeben, wodurch der mit Tausenden Litern Milch beladene Laster umkippte und sich im Abhang überschlug. Das Fahrzeug prallte gegen eine Baumgruppe. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Samstag unverletzt - Milch trat den Angaben zufolge kaum aus. Der hohe Schaden sei an Fahrzeug und Gelände entstanden.