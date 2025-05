Meteorologen warnen nach warmen Tagen vor Unwetter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Wärme und teilweise Schwüle der vergangenen Tage wird sich nach Einschätzung der Meteorologen am Nachmittag in einigen Teilen des Landes in schweren Gewittern, starkem Regen und möglicherweise auch Hagel entladen. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte am frühen Nachmittag eine Unwetterwarnung vor allem für den Raum Freiburg, auch für die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen wird »markantes Wetter« erwartet.

Gerechnet werde mit einzelnen Gewittern, mit Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagelkörnern von bis zu zwei Zentimetern Größe und Sturmböen bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Auch örtliche Überflutungen und deutliche Verkehrsbehinderungen schließen die Meteorologen nicht aus.