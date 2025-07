Per Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

NECKARSULM. Beim Umstellen einer Metalldrehbank ist ein 75-Jähriger schwer verletzt worden. Ein Stift an der Drehbank durchbohrte den Arm des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte kam nach dem Unfall in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Der Rettungshubschrauber landete auf der Bundesstraße 27, die deshalb für circa eine Stunde gesperrt war. (dpa)