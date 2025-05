Messerstiche bei Streit zwischen Gruppen - mehrere Verletzte

An der Auseinandersetzung waren laut Polizei etwa zehn Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren beteiligt. (Symbolbild)

Bei einer Auseinandersetzung in der Aalener Innenstadt (Ostalbkreis) sind drei Männer durch Messerstiche verletzt worden, einer davon schwer. Ein weiterer beteiligter Mann wurde leicht am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte.

In der Nacht gerieten den Angaben nach zwei Gruppen in der Nähe einer Bar aneinander. An der Auseinandersetzung seien etwa zehn Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren beteiligt gewesen. Die Polizei war laut eigenen Angaben mit etwa zehn Streifenwagen vor Ort und nahm mehrere Beteiligte vorläufig fest.

Wie viele Messer bei der Auseinandersetzung zum Einsatz kamen, die Hintergründe sowie die genaue Anzahl an Tatverdächtigen ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen und die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.