Messerangriff in Kirchheim: Mann in Haft unter Verdacht

Nach dem Messerangriff in Kirchheim unter Teck haben die Ermittler einen Mann unter Verdacht. (Symbolbild)

Fast zwei Monate nach einem Messerangriff auf eine Frau in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) haben die Ermittler einen Verdächtigen identifiziert - der bereits im Gefängnis sitzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, befindet sich der 29-Jährige wegen zweier Bankeinbrüche in Untersuchungshaft. Nun wird er auch eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt.

Der Verdächtige soll Mitte März im Kirchheimer Stadtgebiet eine 27 Jahre alte Fußgängerin unvermittelt angegriffen, mit einem Messer schwer verletzt haben und anschließend geflüchtet sein. Die Auswertung der gesicherten Spuren habe die Kriminalbeamten nun auf die Spur des 29-Jährigen geführt, hieß es. Hinweise auf vorherige Begegnungen zwischen Opfer und Verdächtigem haben die Ermittler nicht. Zum Motiv gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher.

Der afghanische Staatsangehörige ist bereits seit Mitte April in Untersuchungshaft. Er soll im Februar und im April jeweils nachts in ein und dieselbe Bankfiliale in Kirchheim eingebrochen sein.