Messerangriff an Schule – Anklage erhoben

Nach dem Messerangriff auf einen Jugendlichen an einer Schule in Ettenheim (Ortenaukreis) im vergangenen Jahr hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 16 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Dem Jugendlichen werde versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zu Last gelegt, teilte die Anklagebehörde mit. Er soll im Oktober 2024 mitten im Unterricht zweimal einen Mitschüler in den Rücken gestochen und auf ihn eingetreten haben. Der lebensgefährlich Verletzte überlebte die Tat nach einer Notoperation.

Mehr Details zur Anklageschrift könnten mit Blick auf das jugendliche Alter des mutmaßlichen Täters nicht genannt werden. Die Anklage wurde zur Jugendkammer des Landgerichts Offenburg erhoben. Damit wäre die Öffentlichkeit bei einer möglichen Hauptverhandlung ausgeschlossen.