Messerangriff am Bahnhof - 38-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Messerangriff ist am Bahnhof von Renningen (Kreis Böblingen) ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden, berichtete die Polizei. Auch er sei verletzt.

Nach ersten Ermittlungen waren die Männer am Nachmittag in einer S-Bahn, die von Stuttgart kommend in Richtung Böblingen unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten. Die ersten Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass beide gegen 15.00 Uhr am Bahnhof in Renningen ausgestiegen seien und es zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, so die Polizei.

Dabei soll der 47-Jährige den 38 Jahre alten Mann mit einem Messer attackiert haben. Vom Bahnhof in Renningen aus alarmierte ein Zeuge die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen daraufhin festnehmen. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.