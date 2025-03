Mercedes: Prämie für Beschäftigte niedriger als in Vorjahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr bekommen die Beschäftigten von Mercedes-Benz in Deutschland eine geringere Prämie als in den beiden Vorjahren. Sie erhalten voraussichtlich eine Ergebnisbeteiligung in Höhe von bis zu 5.220 Euro, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Auszahlung gehe mit dem April-Entgelt an etwa 91.000 anspruchsberechtigte Mitarbeitende.

»Die Ergebnisbeteiligung ist eine freiwillige Leistung und ein Dank des Unternehmens für die Unterstützung der Mitarbeitenden in dieser überaus herausfordernden Zeit«, teilte die Sprecherin mit. 2023 und 2024 hatte die Prämie noch bei einer Rekordhöhe von bis zu 7.300 Euro gelegen.

Gewinneinbruch und Sparprogramm

Vor allem wegen des schlecht laufenden Geschäfts in China hatte der Stuttgarter Autobauer im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Das Konzernergebnis fiel im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro. Der Umsatz ging um 4,5 Prozent auf 145,6 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte um fast ein Drittel auf 13,6 Milliarden Euro ab. Auch der Absatz war zurückgegangen. Um wieder profitabler zu werden, hat Mercedes-Benz ein Sparprogramm angekündigt.