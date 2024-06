Aktuell Land

Meiste Produktion sportlicher Großereignisse in Köln

Die ARD wird vom kommenden Jahr an sportliche Großereignisse in Köln produzieren. Der sogenannte Sporthub auf dem Gelände des WDR startet mit der Handball-WM der Männer im Januar, wie die ARD am Donnerstag nach der Intendantensitzung mitteilte.