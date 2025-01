»Mein Leben«: KSC-Ikone Schäfer hofft auf Trainer-Comeback

Unter Winfried Schäfer erlebte der Karlsruher SC in den 1990er-Jahren ruhmreiche Zeiten.

Winfried Schäfer würde gerne noch mal ein Comeback als Profifußball-Trainer geben. »Ich bin topfit und würde gerne wieder in den arabischen Ländern arbeiten, aber auch für ein Nationalteam in Afrika. Die Erfahrungen, die ich über Jahre gesammelt habe, sind unbezahlbar«, sagte der einstige Coach des Karlsruher SC, der an diesem Freitag 75 Jahre alt wird.

»Ich muss raus, ins Freie, am besten auf den Trainingsplatz. Sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich muss auf die Trainerbank, das ist mein Leben«, erklärte Schäfer den »Badischen Neuesten Nachrichten«.

Legendäres 7:0 gegen Valencia

Der frühere Bundesliga-Spieler war von 1986 bis 1998 Trainer des KSC. Unter Schäfer erlebte der Club ruhmreiche Zeiten, gewann unter anderem im UEFA-Cup, dem Vorgänger-Wettbewerb der Europa League, mit 7:0 gegen den FC Valencia und zog 1996 ins Finale des DFB-Pokals ein.

Schäfer trainierte im weiteren Verlauf seiner Karriere die Nationalmannschaften von Kamerun, Thailand und Jamaika. Mit Kamerun wurde er 2002 Afrikameister und traf bei der Fußball-WM auf Deutschland (0:2). Zudem arbeitete er als Vereinscoach unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Aserbaidschan. Seine bislang letzte Station war der Al-Khor SC in Katar, den er Ende 2021 verließ.