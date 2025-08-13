Mehrere sexuelle Übergriffe îm Land in Bädern und am See

Im Wasser sollen sich die Männer den Kindern genähert und sie sexuell belästigt haben. (Symbolbild)

Wegen sexueller Belästigung von Mädchen in Schwimmbädern und an einem See hat die Polizei in Baden-Württemberg mehrere Männer vorläufig festgenommen.

In einem Schwimmbad im Osten Stuttgarts soll sich ein 42-Jähriger am Dienstag zwei 15-Jährigen genähert und sie am Gesäß angefasst haben. Kurze Zeit später kam es laut Polizei zu einem ähnlichen Vorfall in einem Freibad im Norden der Stadt: Ein 28-Jähriger soll hier zwei Mädchen im Alter von zwölf Jahren sexuell belästigt haben.

Und am Gifizsee in Offenburg soll ein 43-jähriger Mann Kontakt zu einer Mädchengruppe gesucht und ein Mädchen und eine Jugendliche im Wasser im Vorbeigehen am Gesäß berührt haben. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 66-Jährigen, der in einem Freibad in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eine 14-Jährige im Bikini fotografiert haben soll.