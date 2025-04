Mehrere Millionen Euro Schaden nach Brand von Möbelhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Möbelgeschäftes und eines davor abgestellten Lastwagens in Gaggenau (Kreis Rastatt) ist ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. In dem Geschäft seien Waren gelagert gewesen, die in dem Feuer zerstört wurden. Das Dach des Möbelhauses stürzte ein, wie ein Sprecher der Polizei weiter berichtete. Der Lastwagen brannte samt Anhänger komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Unklar sei ebenfalls, ob das Feuer zuerst im Lastwagen oder im Möbelhaus ausbrach. Ein Brandgutachten sei in Auftrag gegeben worden.

Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge das Feuer bemerkt und den in dem Lkw schlafenden Fahrer geweckt. Der 47-Jährige fuhr das schon brennende Fahrzeug ein paar Meter weiter weg, konnte jedoch nicht verhindern, dass es ausbrannte. Zuvor habe er noch versucht, den Anhänger abzukoppeln. Die Bahnstrecke ganz in der Nähe war kurzzeitig gesperrt. Rund 80 Feuerwehrleute waren mit fast 20 Löschfahrzeugen im Einsatz.