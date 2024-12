In der Silvesternacht kommt es in Stuttgart zu mehreren Bränden.

In der Silvesternacht ist die Feuerwehr in Stuttgart im Dauereinsatz. »Es sind ganz viele kleine Brände gemeldet«, sagte ein Feuerwehrsprecher kurz nach Mitternacht. Momentan »kommt ein Einsatz nach dem anderen rein«. So habe ein Passant im Dorotheen-Quartier Flammen auf einem Hausdach entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, die nun die brennende Dachbegrünung löschten.