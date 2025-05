Mehrere Kinder bei Unfall verletzt

Sechs Schulkinder sind bei einem Zusammenstoß in Sindelfingen verletzt worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Kinder sind bei einem Unfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge brachte der Rettungsdienst drei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren zur Untersuchung ins Krankenhaus, ein Fünfjähriger wurde ambulant versorgt.

Der 81 Jahre alte Fahrer eines Kompaktvans hatte am Mittag wohl an einer Kreuzung eine rote Ampel übersehen und stieß mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen, dessen Fahrer abbiegen wollte. Insgesamt befanden sich nach Angaben der Polizei in den Fahrzeugen zehn Kinder, beide Wagen dienten demnach der privaten Personenbeförderung.