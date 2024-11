Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand in Firma

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Feuer in einer Firma in Hochdorf (Kreis Esslingen) hat einen geschätzten Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Der Brand sei am frühen Morgen in dem Gebäude mit angrenzendem Wohnhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Passanten bemerkten den Rauch und wählten daraufhin den Notruf.

Die beiden Bewohner des Wohnhauses wurden über eine Steckleiter ins Freie gebracht. Verletzt wurde niemand, wie es hieß. Die Ermittler vermuten, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat. Das müsse aber noch überprüft werden.