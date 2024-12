Mehr Verletzte bei Maschinenbrand

Acht Menschen sind in Offenburg durch Rauch leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Industriebetrieb in Offenburg sind mehr Mitarbeiter verletzt worden als zunächst bekannt. Zwölf Mitarbeiter hätten Rauchgase eingeatmet, teilte die Polizei mit. Zunächst waren die Einsatzkräfte von acht Verletzten ausgegangen. Drei Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Mitarbeiter des Betriebs hatten am Dienstag versucht, den Brand an einer Maschine mit Feuerlöschern zu löschen. Polizeierkenntnissen zufolge setzte ein glimmender Metallspan einen Filter einer Anlage in Brand. Danach traten offene Flammen aus der Maschine. Die Feuerwehr löschte das Feuer; es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.