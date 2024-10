Mehr als fünf Promille - Polizei fasst Autofahrer erneut

Ein Mann ist von der Polizei mit mehr als fünf Promille am Steuer erwischt worden. (Symbolbild)

Ein stark betrunkener Autofahrer ist in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) mit seinem Wagen beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen. Der 47-Jährige hatte bei einem vorläufigen Alkoholtest über 5,2 Promille intus gehabt, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt. Der Mann musste nach dem Vorfall am Donnerstag eine Blutprobe abgeben.

Einen Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten. Dieser wurde dem Mann bereits zwei Tage zuvor wegen einer weiteren Trunkenheitsfahrt abgenommen. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten demnach einen Wert von 3,2 Promille festgestellt.