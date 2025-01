Aktuell Messehallen

Mehr als 70.000 Besucher bei Auftakt der Reisemesse CMT

Die Menschen strömten in Scharen auf das Messegelände für die CMT. Von Wohnmobilen über Campervans bis zu Fahrrädern ist in den Hallen alles dabei. Auch nachhaltiges Reisen ist in diesem Jahr Thema.