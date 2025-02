Mehr als 35 Wahlplakate in Karlsruhe abgerissen - Festnahmen

In einer Nacht gibt es gleich zwei Einsätze wegen etlicher heruntergerissener Wahlplakate für die Polizei in Karlsruhe. (Symbolbild)

In Karlsruhe sind Dutzende Wahlplakate verschiedener Parteien heruntergerissen worden. In der Nacht habe es zwei Vorfälle im Bereich der Innenstadt gegeben, an denen je zwei Menschen beteiligt gewesen sein sollen, sagte eine Polizeisprecherin. Die beiden Vorfälle sollen demnach vermutlich nicht zusammenhängen.

Ein erster Vorfall ereignete sich nach Mitternacht im Bereich des Adenauerrings. Zwischen 15 und 30 Plakaten sollen hier heruntergerissen worden sein. Eine genaue Zahl wird sich erst bei Tageslicht feststellen lassen, wie die Polizeisprecherin erklärte. Ein paar Stunden später seien in der Kaiserstraße 22 Plakate abgerissen worden. In beiden Fällen stellte die Polizei vor Ort die je zwei Verdächtigen, wie es hieß. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.