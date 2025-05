Mehr als 1,4 Millionen Gäste auf dem Wasen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehr als 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher hat es bisher zum 85. Stuttgarter Frühlingsfest gezogen. »Das übertrifft unsere Erwartungen«, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Auch internationale Gäste, zum Beispiel aus der Schweiz, Frankreich oder Amerika, ließen sich die Wasen-Atmosphäre nicht entgehen. Vor allem die vielen Angebote für Familien kämen sehr gut an, hieß es.

Gute Geschäfte dank Bombenwetter

Schon das Osterwochenende zu Beginn des Frühlingsfestes war laut Kroll mit strahlendem Sonnenschein ein guter Auftakt gewesen. Auch an den Tagen nach Ostern ließ der Strom der Besuchenden demnach nicht nach. Vor allem das zweite Wochenende hat trotz kleinerer Schauer den Andrang nicht gebremst und viele Menschen auf den Platz gelockt.

Neben den vier Festzelten sind auf dem Wasen auch 29 Fahrgeschäfte wie das neue »V-Maxx« mit Überschlägen in luftiger Höhe und das Karussell »Booster« mit seitlichen Drehungen aufgebaut. Auch die »Super Rutsche«, das Riesenrad »Bellevue«, der Kettenflieger »Aeronaut« und der Freifallturm »Fortress Tower« stehen auf dem Wasen - ebenso wie 14 Schieß- und 17 Wurfbuden, 4 Autoscooter und etliche Losbuden sowie 23 Stände auf dem Krämermarkt. Dort werden Trachten und Textilien, Haushaltswaren, Schmuck und Gewürze angeboten. Ein Liter Bier kostet auf dem Wasen in diesem Jahr zwischen 14,10 Euro und 14,40 Euro - und damit etwas mehr als noch beim vergangenen.

Noch bis zum 11. Mai hat das Frühlingsfest geöffnet und das große Musikfeuerwerk setzt um 21.45 Uhr den traditionellen Schlussakkord. Am selben Tag finden in der Stuttgarter Porsche-Arena das Handball-EM-Qualifikationsspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei, in der Schleyer-Halle die Masters of Dirt und in der MHPArena das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg statt.