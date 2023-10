Aktuell Land

Medienbericht: Porsche unterschreibt Investoren-Deal mit VfB

Der Einstieg von Porsche als Investor beim VfB Stuttgart steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie die »Bild«-Zeitung am Donnerstag berichtete, haben der Sportwagenhersteller und der Fußball-Bundesligist den Vertrag zum Erwerb von Anteilen an der VfB AG unterschrieben. Porsche solle noch in diesem Jahr 5,2 Prozent im Wert von 20 Millionen Euro kaufen. 2024 solle dann noch einmal dieselbe Summe fließen, um das Paket auf 10,4 Prozent zu erhöhen. Ankerinvestor Mercedes hatte 2017 für damals 11,75 Prozent 41,5 Millionen Euro gezahlt.