Medien: Shootingstar Woltemade will zum FC Bayern

Der FC Bayern will offenbar Shootingstar Nick Woltemade noch in diesem Sommer nach München holen. Wie die »Bild«-Zeitung und der TV-Sender Sky berichten, ist sich der Torjäger mit dem deutschen Meister bereits einig, in München winkt ihm ein Vertrag bis 2030. Nun wollen die Bayern mit dem VfB Stuttgart über einen Wechsel verhandeln.

Ein möglicher Transfer dürfte aber nicht billig werden. Woltemade, der gerade bei der U21-EM in der Slowakei für Furore sorgt, besitzt noch einen Vertrag bis 2028 bei den Schwaben - offenbar ohne Ausstiegsklausel. Möglichen Abwerbeversuchen hatte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle jüngst eine Absage erteilt. »Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!«, sagte Wehrle der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten«.

Münchner Werben am Rande der Club-WM

Die Münchner hatten bereits am Rande der Club-WM die Wechselgerüchte um Woltemade befeuert. »Der Nick spielt sehr gut, ist in richtig guter Form. Er ist ein junger deutscher Spieler, der sehr, sehr interessant ist«, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Der VfB wollte den laufenden Vertrag von Woltemade eigentlich vorzeitig ausdehnen - samt Gehaltserhöhung. Das Management des Spielers, der mit der U21 im EM-Finale auf England trifft und mit sechs Treffern die Torschützenliste anführt, soll den Schwaben diesbezüglich eine Absage erteilt haben.

Woltemade hat furiose Wochen hinter sich. Erst gewann er mit dem VfB den DFB-Pokal, dann debütierte er in der Nationalmannschaft beim Final-Four-Turnier in der Nations League, ehe er nun die U21 ins EM-Finale führte.