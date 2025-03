Maulkorb und Leinenzwang für Hund nach Biss

Nach dem Angriff auf ein spielendes Mädchen muss ein Hund in Öhringen an die Leine und einen Maulkorb tragen. (Symbolbild)

Nach dem Angriff auf ein spielendes Mädchen in Öhringen (Hohenlohekreis) muss ein bissiger Hund einen Maulkorb tragen und an die Leine genommen werden. Die Stadt habe eine entsprechende sofortige Auflage gegen den Halter des Tieres verfügt, teilte die Polizei mit.

Außerdem werde der Vierbeiner von der Hundeführerführerstaffel der Polizei begutachtet. »Dann muss gemeinsam mit den Behörden entschieden werden, wie weiter mit dem Tier umgegangen wird«, sagte die Polizeisprecherin.

Beim Trampolinspringen angegriffen

Das zwölfjährige Mädchen war am Sonntag in Öhringen (Hohenlohekreis) in einem privaten Garten und beim Trampolinspringen mit den Kindern des Hundebesitzers von der Bulldogge ins Genick gebissen worden. Als der Vater des Kindes eingreifen wollte, wurde auch er in die Hand gebissen. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Aber nach Polizeiangaben wird das Kind weiter behandelt.

Zu weiteren Details will sich die Polizei im Laufe des Tages äußern.