Matthias Reim arbeitet an »Verdammt, ich lieb' Dich«-Musical

Schlagerstar Matthias Reim (67) arbeitet an einem Musical zu seinem Hit »Verdammt ich lieb dich«. »Ich finde, der größte deutschsprachige Hit aller Zeiten, verdient ein Musical«, sagte Reim der Deutschen Presse-Agentur. »Ich bin mitten in den Vorbereitungen, da arbeite ich seit einem halben Jahr mit ein paar Leuten dran, die sehr kreativ sind.«

Bis zur Premiere werde es noch eine Weile dauern. »Wir haben lange an dem Manuskript gearbeitet, das steht. Jetzt muss ich jemanden finden, der in der Lage ist, das umzusetzen«, so der in Stockach am Bodensee lebende Sänger weiter. Nach seiner Sommertour wolle er erste Gespräche führen.

Lovestory mit Happy End

Zum Inhalt des Musicals verriet Reim schon: »Es soll eine abenteuerliche Lovestory im Umfeld von Karrierehochs und Tiefschlägen sein.« Und weil Musicals wie ein Märchen seien, gebe es natürlich ein Happy End. »Ich finde es toll, mit Musik Geschichten zu erzählen, die zu Herzen gehen.«

1990 gelang Reim mit dem Charterfolg quasi über Nacht der Durchbruch. Der Ohrwurm war 16 Wochen an der Spitze der Charts. Rund 35 Jahre danach widmet RTLzwei dem Schlagerstar und seiner Karriere am kommenden Samstag (26. April) zur Primetime (20.15 Uhr) eine Dokumentation. In »Pop Giganten – Matthias Reim« geht es neben den Höhen auch um die Tiefen im Leben der Schlagerlegende. Der Rückblick sei »schon crazy«, sagte Reim.