Matthäus nach Ski-Unfall operiert

Fußball-Ikone Lothar Matthäus ist nach seinem Ski-Unfall operiert worden. Wie der 64-Jährige dem Onlineportal »sport.de« mitteilte, sei die OP »gut verlaufen«. Er fühle sich den Umständen entsprechend gut, teilte Matthäus dem Portal mit.

Auch auf Instagram meldete sich Matthäus zu Wort: »Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche. Ich bin bald wieder fit«, hieß es dort. Ein Foto zeigt ihn in einem Krankenbett mit einer dick verpflasterten rechten Schulter und dem Daumen nach oben.

Einsatz als TV-Experte fällt flach

Den geplanten Einsatz als RTL-Experte beim Europa-League-Spiel AS Rom gegen den VfB Stuttgart musste der Fußball-Weltmeister von 1990 absagen. Das Onlineportal »sport.de« zitierte Matthäus damit, dass er sich »umso mehr auf den kommenden Donnerstag in Stuttgart« freue. »Dann begleiten wir wieder gemeinsam den von mir sehr geschätzten VfB!«

Am kommenden Donnerstag bestreiten die Stuttgarter im eigenen Stadion das letzte Spiel der Europa-League Vorrunde gegen die Young Boys Bern aus der Schweiz.

Matthäus hatte sich bei einem Sturz auf Skiern verletzt. Am Mittwoch hatte er der »Bild« gesagt, sich einer Operation an der Schulter unterziehen zu müssen. Bei Matthäus' Rückkehr nach München hatte demnach der ehemalige Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt unter anderem einen doppelten Bänderriss diagnostiziert. »Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist«, wurde Matthäus zitiert.

Schnelles Comeback von Matthäus?

Zu dem Unfall schilderte er: »Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet.« Das Problem sei demnach das Eis gewesen.

Matthäus ist nicht nur für RTL im Einsatz, sondern regelmäßig auch für den Pay-TV-Sender Sky. Dort wird er als Experte vor allem bei den Bundesliga-Topspielen am Samstagabend eingesetzt.