Matthäus über Woltemade: Kann bei WM den Unterschied machen

Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Bundesliga-Senkrechtstarter Nick Woltemade vom VfB Stuttgart eine wichtige Rolle in der DFB-Auswahl zu. »Er hat das Zeug zur Stammkraft bei der WM – er kann vorne den Unterschied machen«, sagte Matthäus der »Stuttgarter Zeitung«. Kurz nach seinem Debüt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Woltemade bei der U21-EM im ersten Gruppenspiel gegen Slowenien alle drei Treffer beim 3:0 erzielt.

Matthäus habe schon während Woltemades Zeit bei Werder Bremen, als der Torjäger sich noch meist mit der Rolle des Jokers begnügen musste, »etwas Besonderes« in dem Angreifer gesehen. »Wenn es mal nicht so gut läuft für die gesamte Mannschaft, würde ich mich als Trainer immer auf ihn verlassen.«

Lob für den Club und Trainer Hoeneß

Allerdings dürfe sich der Torjäger nicht ablenken lassen, so Matthäus weiter. »Deniz Undav war ja wie Nick Woltemade jetzt auch der Liebling der Massen – die vergangene Saison hat aber gezeigt, dass es in einer Entwicklung auch sehr schnell mal wieder in die andere Richtung gehen kann, wenn du mal nicht mehr so fokussiert und dabei bist«, zog der 64-Jährige einen Vergleich zu VfB-Vereinskollege Undav.

Matthäus lobte zudem Stuttgart-Trainer Hoeneß, der die Mannschaft vom Fast-Abstieg zum DFB-Pokalsieg geführt hat, sowie Vorstandschef Alexander Wehrle. »Er macht einen super Job, nicht nur ergebnismäßig. Sebastian kommt bei der Mannschaft gut an, er hat einen sehr guten Draht zum Team, das komplett mitzieht – auch die Jungs, die hintendran sind«, sagte Matthäus über Hoeneß

Er ergänzte in Richtung Vereinsführung: »Die Verantwortlichen können optimistisch in die Zukunft schauen – nur sollte man mit Blick auf das Sportliche in der Bundesliga nicht mehr so eine Negativserie hinlegen wie zuletzt in der Rückrunde.«