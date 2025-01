Mathematik, Hilfe und Tore: So bleibt Hoffenheim in Europa

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Reise nach Brüssel tritt die TSG 1899 Hoffenheim mit gemischten Gefühlen an. Einerseits würden die Kraichgauer gerne allen Fokus auf die Bundesliga und den drohenden Abstiegskampf richten. Andererseits besteht am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) eine Restchance, doch noch in der Europa League zu verbleiben und die Playoff-Runde zu erreichen.

An Rechenspielen wollen sich die Profis um Anton Stach nach dem 2:3 gegen Tottenham Hotspur nicht beteiligen. »Wir wollen einfach gewinnen. Wir wollen einen guten Abschluss haben«, sagte Stach. Trainer Christian Ilzer sagte, er wisse gar nicht, ob es noch eine Chance zum Weiterkommen gebe.

Die gibt es tatsächlich, wie nach Beendigung der Abendspiele feststeht. Hoffenheims Bilanz nach sieben Spieltagen ist: Sechs Punkte, ein Sieg und ein Torverhältnis von 7:11. Um den rettenden 24. Platz zu erreichen, muss sich Hoffenheim (28.) um mindestens vier Plätze verbessern.

Eine Niederlage beim RSC Anderlecht

...sorgt für ein sicheres Aus der TSG Hoffenheim.

Ein Remis beim RSC Anderlecht

...sorgt ebenfalls für ein sicheres Aus der TSG Hoffenheim.

Ein Sieg beim RSC Anderlecht

...bietet der TSG Hoffenheim die einzig verbleibende Chance auf eine Teilnahme an der Playoff-Runde. In Reichweite sind für den Bundesligisten AS Rom, Ferencvaros Budapest, Fenerbahce Istanbul, Besiktas Istanbul (jeweils neun Punkte), der FC Porto mit acht Punkten sowie Twente Enschede und Sporting Braga (jeweils sieben Punkte).

Ein deutlicher Sieg würde der TSG helfen, das mit minus vier Toren durchwachsene Torverhältnis zu verbessern - und damit die eigenen Chancen zu erhöhen. Schützenhilfe ist aber in jedem Fall notwendig.