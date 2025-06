Maskierte bei Junggesellenabschied lösen in Lahr Polizeieinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

LAHR. Ein Junggesellenabschied hat in Lahr (Ortenaukreis) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anwohner hatte am Morgen den Notruf gewählt, nach dem mehrere maskierte Personen in ein Wohnhaus gestürmt waren, wie die Polizei mitteilte. Weil zunächst ein bewaffneter Angriff nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten mehrere Streifenwagen an. Vor Ort stellte sich der Vorfall als inszenierte Aktion für den Bräutigam heraus.

Auf der Anfahrt kam es zu einem Unfall eines Streifenwagens mit einem Transporter - verletzt wurde niemand. Am Dienstwagen sei ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro, am Transporter von rund 5.000 Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ob die Gruppe für die Einsatzkosten aufkommen muss, wird noch geprüft.(dpa)