Markus Frohnmaier: AfD-Parteisoldat, den sie »Frontmaier« nennen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Gegensatz zu seiner engen Partei-Freundin und ehemaligen Arbeitgeberin Alice Weidel, wirkt Markus Frohnmaier stets freundlich, lächelt, redet ruhig. Doch aus seinem Umfeld soll Frohnmaier schon früh den Namen »Frontmaier« erhalten haben. Erklärt werden kann dieser Name durch seine Vergangenheit. Der 34-Jährige gilt als einer der einflussreichsten Vertreter des rechten Flügels seiner Partei.

Frohnmaier ist Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender der radikalen AfD-Nachwuchsorganisation »Junge Alternative« (JA), die Anfang des Jahres von der Partei aufgelöst wurde. Ein Video aus dem Jahr 2015 zeigt ihn auf einer Bühne in Erfurt, Björn Höcke und seine Thüringer AfD hatten zu einer Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik aufgerufen. Dort ruft ein ganz anderer Frohnmaier ins Mikro: »Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht.«

Ein Mann für Russland?

Geboren wird der AfD-Spitzenkandidat im rumänischen Craiova, was er gern als Nachweis dafür anführt, dass die AfD nicht fremdenfeindlich sei. Von einem deutschen Ehepaar adoptiert, wächst Frohnmaier in Weil der Stadt im Kreis Böblingen auf. Vom Hauptschulabschluss arbeitet er sich zum Jurastudium in Tübingen hoch, bricht dieses allerdings ohne Abschluss ab, arbeitet als Sprecher für Frauke Petry, später für Alice Weidel. Ein wunder Punkt, da seine Partei genau diese Politiker-Karrieren bei anderen Parteien immer wieder kritisiert.

Fragen nach seiner Vergangenheit beantwortet Frohnmaier mit Bedacht. Denn gegen ihn werden immer wieder Vorwürfe erhoben, er sei Mitglied der heute aufgelösten German Defense League (GDL) gewesen, einer als rechtsextrem und gewaltbereit eingestuften Hooliganmiliz, die sich dem Kampf gegen eine »Islamisierung Europas« verschrieben hatte.

Neues Angriffsziel: die CDU

Auch wegen Kontakten zu russischen Politikern stand er in der Kritik. In einem 2019 geleakten russischen Regierungsdokument aus dem Jahr 2017 wird Frohnmaier Name genannt und als »absolut unter Kontrolle stehender Abgeordneter« bezeichnet, wie unter anderem Der Spiegel berichtete. Er selbst sagte damals, keine Erklärung dafür zu haben, eine Einflussnahme Russlands auf ihn habe es nie gegeben. Frohnmaier ist mit einer russischen Journalistin verheiratet.

Im GEA-Interview fällt auf, wie oft der AfD-Politiker die CDU kritisiert. Dies kommt nicht von ungefähr. In einem kürzlich öffentlich gewordenen Strategiepapier skizziert die Partei, wie sie an die Macht kommen will: Wechselwähler aus der Union spielen dabei eine wichtige Rolle. Der Druck auf die Union soll erhöht werden, vor allem, indem man ihr den »Markenkern« streitig macht: die Wirtschaftskompetenz. (GEA)