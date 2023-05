Aktuell Land

Marbacher Vielseitigkeit: Jung nach Geländeritt vorn

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung liegt bei der Viersterneprüfung in Marbach weiter vorn. Bei dem Geländeritt auf dem Haupt- und Landgestüts musste der dreimalige Olympiasieger aus Horb am Samstag mit seinem Olympia-Pferd Chipmunk nur 6,4 Strafpunkte wegen einer Zeitüberschreitung hinnehmen. Schon nach der Dressur am Vortag hatte der 40-Jährige mit seinem 15 Jahre alten Wallach vorn gelegen.